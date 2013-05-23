ما فائدة تناول ورق توت العليّق الأحمر أو التوت الشوكى للسيدات؟

التوت الشوكى أو العليق الأحمر.. هل من الحقيقى أن له من الفائدة للسيدات الكثير وخاصة إذا كانت السيدة على وشك الوضع؟

وعن هذا الموضوع ومدى فائدته يتحدث الدكتور عمرو حسن مدرس النساء والتوليد طب القصر العينى جامعة القاهرة، مشيرا إلى أنه يمكنك أخذ ورق توت العليّق مثل الشاى أو على شكل أقراص أو حبوب، وغالباً ما يشار إليه كإحدى الطرق فى التحريض على الولادة. هذه أسطورة غير حقيقية.

هل هذه الطريقة آمنة؟

> من المهم ألا تستخدمى أوراق توت العليّق الأحمر حتى وصولك إلى الشهرين الأخيرين من الحمل لأنها تحفّز الرحم.

هل تنجح؟

> ليس هناك دليل قاطع على أن أوراق توت العليّق الأحمر تشجّع على بدء المخاض مع ذلك، أظهرت دراسة أسترالية أنها تسرّع المرحلة الثانية من المخاض وتقلّل احتمالات اللجوء إلى الولادة المعانة بملقط الجراحة.

كيف أجرّبها؟

> لو أردت تحضير عضلات المثانة للمخاض، ابدأى بكوب شاى واحد فى اليوم أو بحبتين (قرصين) بالتدريج إلى أن تصلى إلى 4 أكواب شاى أو أربعة أقراص يومياً كحدّ أقصى، كما يمكنك احتساء الشاى خلال الولادة أيضاً، قد تتوافر أوراق شاى توت العليّق الأحمر أو أقراصه فى محلات الأطعمة الصحية أو الأعشاب.