بعد التغيّب عن زفافها شقيق كيم كردشيان يحذفها من تويتر

خطوة جريئة أقدم عليها Robert Kardashian شقيق نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian بعد أن قام بحذف كلّ الأشخاص الذي يتابعهم على تويتر، باستثناء والدته Kris Jenner وأخته غير الشقيقة Kylie Jenner.

ولم يُعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت Robert إلى القيام بهذه الخطوة المفاجئة التي من المؤكّد أنّها ستُغضب شقيقاته Kim ،Khloe و Kourtney.

وقد جاءت هذه الخطوة بعد أن تغيّب Robert عن زفاف الموسم الخاصّ بـ Kim وKanye west لأسباب غير مقنعة، أهمّها عدم إرادته الظهور في الصور بوزنه الزائد.

يُذكر أن Robert Kardashian منزعج جداً من زيادة وزنه، ويُريد أن يكون نحيفاً؛ ولذلك تواصل مع مدرّبه الشهير Gunnar Peterson، وأبلغه نيّته المثابرة على التمرين للوصول إلى الوزن المثالي.

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