ضبط 88 اسطوانة غاز و50 صفيحة زيت قبل بيعها بالأسواق السوداء في دمياط

وقد قامت قوات الأمن بضبط السيارة رقم ع ج ب 8345 نقل محملة بـ 78 اسطوانة غاز كبيرة الحجم ممتلئة بقيادة محمد .ع سن 41 سائق ومقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية. وجاء ذلك أثناء تواجده بدائرة مركز دمياط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2779 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2014 م . كما تم ضبط السيارة رقم ا د ب 9317 نقل محملة بـ10 اسطوانات غاز صغيرة الحجم قيادة محمد .م.ا سن 37 سائق ومقيم بناحية الروضة / دائرة مركز فارسكور وذلك أثناء تواجده بناحية شطا / دائرة مركز دمياط .. تحرر عن ذلك المحضر رقم 1457 جنح مركز شرطة دمياط لسنة 2014م. والسيارة رقم ط د ع 9365 نقل محملة بـ50 صفيحة زيت جوز الهند باجمالي 1 طن ( مجهولة المصدر وبدون بيانات ) قيادة احمد .ع سن 23 سائق ومقيم بناحية فارسكور / دائرة المركز وذلك أثناء تواجده / بدائرة قسم أول دمياط ..تحرر عن ذلك المحضر رقم 3360 جنح قسم أول شرطة دمياط لسنة 2014 م.

وبسؤال المتهمين قرروا أنهم قاموا بتجميع المضبوطات بقصد بيعها بالسوق السوداء وأضاف الثالث انه قام بشراء الزيوت من احد التجار بدون فواتير.

وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين .