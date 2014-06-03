1585 راكب و359 معتمر و14 سيارة اجمالي حركة ميناء نويبع خلال 24 ساعة

استقبل ميناء نويبع 1076 راكب، 107 شاحنة وبراد، 12 سياره كما غادر الميناء 509 راكب منهم 359 معتمر، 34 شاحنة وبراد، خلال 24 ساعة الماضيه وذلك علي متن العبارات سيناء، وكوين نفرتيتي، وايلا.

صرح بذلك عبد الرحيم مصطفي المتحدث الإعلامي لهيئة موانيء البحر الأحمر وأضاف ان عدد الرحلات بين ميناء نويبع والعقبة الأردني بلغ 7 رحلات مكوكيه بالتنسيق بين هيئة موانيء البحر الأحمر وبين شركة الجسر العربي المالكة للعبارات وذلك لمنع حدوث تكدس شاحنات اوبرادات بالميناء وأشار الي ان الحركة منتظمه للابحار بين مينائي نويبع والعقبة الاردني ،وان الاحوال الجوية ملائمه.