المصرية للاتصالات :إعادة خدمات الاتصالات والانترنت بالمناطق المتضررة بنسبة 100%

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات منذ قليل عن إعادة خدمات الاتصالات والانترنت بنسبة 100% وانتظام حركة الاتصالات الدولية المتضررة جراء عمليات القطع والاتلاف التي شهدها عدد من كوابل التراسل والمسارات البديلة التابعة للشركة صباح اليوم.

> وقالت الشركة فى بيان لها إن فرق العمل المكلفة بعمليات الاصلاح تمكنت من إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد حركة الاتصالات مرة أخرى.

> وكان المهندس محمد النواوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، قد ترأس فرق العمل المكلفة بعمليات الاصلاح لاستعادة الخدمة مرة أخرى بصورة طبيعية، حيث تم نشر 7 فرق إصلاح في وقت واحد في محافظات القاهرة والغربية والبحيرة والفيوم وتمكنت فرق العمل من إصلاح الأعطال والكوابل وتم استعادة الخدمة في أقل من 3 ساعات، وذلك على الرغم من الظروف والعقبات التي واجهت فرق العمل نظرا لوجود الكوابل داخل مكان الحريق.

ا ش ا