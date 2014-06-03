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المصرية للاتصالات :إعادة خدمات الاتصالات والانترنت بالمناطق المتضررة بنسبة 100%

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المصرية للاتصالات :إعادة خدمات الاتصالات والانترنت بالمناطق المتضررة بنسبة 100% المصرية للاتصالات :إعادة خدمات الاتصالات والانترنت بالمناطق المتضررة بنسبة 100%

المصرية للاتصالات

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات منذ قليل عن إعادة خدمات الاتصالات والانترنت بنسبة 100% وانتظام حركة الاتصالات الدولية المتضررة جراء عمليات القطع والاتلاف التي شهدها عدد من كوابل التراسل والمسارات البديلة التابعة للشركة صباح اليوم.
> وقالت الشركة فى بيان لها إن فرق العمل المكلفة بعمليات الاصلاح تمكنت من إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاسترداد حركة الاتصالات مرة أخرى.
> وكان المهندس محمد النواوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، قد ترأس فرق العمل المكلفة بعمليات الاصلاح لاستعادة الخدمة مرة أخرى بصورة طبيعية، حيث تم نشر 7 فرق إصلاح في وقت واحد في محافظات القاهرة والغربية والبحيرة والفيوم وتمكنت فرق العمل من إصلاح الأعطال والكوابل وتم استعادة الخدمة في أقل من 3 ساعات، وذلك على الرغم من الظروف والعقبات التي واجهت فرق العمل نظرا لوجود الكوابل داخل مكان الحريق.

ا ش ا

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