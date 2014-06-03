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دفاع المتهمين في “مذبحة رفح الثانية” يطلب تأخير الجلسة لوصول باقي أعضاء الهيئة

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دفاع المتهمين في “مذبحة رفح الثانية” يطلب تأخير الجلسة لوصول باقي أعضاء الهيئة دفاع المتهمين في “مذبحة رفح الثانية” يطلب تأخير الجلسة لوصول باقي أعضاء الهيئة

عادل حبارة

تقدم المحامي حسين حمدي , عضو هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلامياً بـ ” مذبحة رفح الثانية ” فور بدء جلسة اليوم بطلب لهيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمي بطلب تأخير عقد الجلسة قليلاً وذلك لعدم حضور باقي هيئة الدفاع .

وأرجع عضو هيئة الدفاع تأخر زملاؤه الى ابلاغهم عبر بوابة الأكاديمية بعقد الجلسة في تمام الرابعة عصراً مع عدم السماح لهم بالإنتظار بالداخل الأمر الذي دفعهم للرحيل لمكان قريب حتى عقد الجلسة وفق التوقيت المعلن .

ومن جانبه طلب المستشار محمد شيرين فهمي من عضو هيئة الدفاع تقدير الوقت الازم لحضور زملاؤه فقدره محامي الدفاع بخمسة واربعون دقيقة , ليقوم القاضي وفق ذلك لرفع الجلسة حتى يحضر باقي هيئة الدفاع مع تنبيهه لأمن البوابات بتسهيل مهمة المحاميين في المرات القادمة .

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