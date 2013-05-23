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جنازة عسكرية لشهيد الشرطة بالبحيرة .. وتكثيف أمنى لضبط باقى المتهمين

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جنازة عسكرية لشهيد الشرطة بالبحيرة .. وتكثيف أمنى لضبط باقى المتهمين جنازة عسكرية لشهيد الشرطة بالبحيرة .. وتكثيف أمنى لضبط باقى المتهمين

قام الطب الشرعى بتشريح جثة ” حسن عبد الجيد حسن ” نقيب الشرطة الذى لقى مصرعه فى حادث اليةم بالبحيرة أثناء مطارة الشرطة لمجموعة من البلطجية ، وتقرر إقامة جنازة عسكرية له بمسقط رأسه بقرية الحمامين التابعة لمركز دمنهور عصر اليوم الخميس .

وقد أصيب 6 أفراد من قوات الشرطة  فى حادث البحيرة وهم رمضان ابراهيم محمد 30 سنة بإدارة مرورالبحيرة ، مصاب بطلق نارى بالساقين اليسرى واليمنى ، ومحمد عبد التواب أبو راس 30 سنة بإدارة مرور البحيرة مصاب برش ناترى بمؤخرة الرأس ، وجمال عبد العزيز اسماعيل 32 سنة ، اشرف خيرى دعبيس 27 سنة ، وليد عبد القادر ابو غزالة 30 سنة وحسن أحمد الجزار 28 سنة ”  من أفراد الشرطة مصابين بكدمات .

كما أصيب اشرف عدلى عبد الجواد 39 سنة سائق سيارة قام أحد الجناة بإطلاق النيران عليه ..مصاب يطلق نارى بالرأس  ، كما أصيب رمضان سعيد حسين 55 سنة من المتهمين ، مقيم بشبين القناطر بمحافظة القليوبية ، ومصاب بطلق نارى فى الذراع الايمن .

ومن جانبها ، تواصل قوات البحث الجنائى جهودها للتوصل إلى باقى المتهمين .

 

 

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