الطيب: الأزهر لا يصادر الفكر والإبداع وليس جهة مصادرة للأعمال الأدبية والفنية

أكد شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن الأزهر لا يصادر الفكر والإبداع ، وليس جهةَ منعٍ أو مصادرة للأعمال الأدبية والفنية، وإنما يقول رأيه فيما يعرض عليه من أعمال، فهو لا يدرس هذه الأعمال ابتداء أو يناقشها، وإنما يطْلَبُ منه إبداء الرأي الشرعي فيها، وهذه مسؤولية الأزهر الشرعية والتاريخية.

جاء ذلك خلال لقاء شيخ الازهر بالمشيخة اليوم الثلاثاء مع نخبةَ من المثقفين والأدباء والفنانين والمُخْرِجين لاستعراض ما تشهده الساحة الثقافية من ظواهر.

كما أكد الإمام الأكبر أن الفن قيمة تخدم المجتمعات، ولا عبرة بمن يقول بنظرية الفن للفن، مبينا أن الأزهر قد قرر حرية الإبداع في وثيقته المشهورة للحريات، وأن كثيرا من الفنانين والمبدعين غابوا عن دورهم في المجتمع، وعاشوا في برج عاجيّ، وتركوا الشباب ولم يعبروا عن آلامهم وآمالهم.

وأبدى الإمام الأكبر رأيه الواضح في مسألة تجسيد الرسل والأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة؛ مبينا ان رأيُ الأزهر بخصوص حرمة تجسيدهم في الأعمال الفنية رأيٌ مدروسٌ من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، ولا يمكن لأحد أن يصادر عليه رأيه في هذا الموضوع.

أ ش أ