بدء محاكمة حبارة وآخرين بقضية “مذبحة رفح الثانية”

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة, نظر قضية محاكمة “عادل حبارة” و34 متهماً آخرين بخلية “المهاجرين والأنصار” والمعروفة ‘علاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسب لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلامياً بـ “مذبحة رفح الثانية” والتي راح ضحيتها 25 شهيداً من مجندين الأمن المركزي هذا بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس بجانب اتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة