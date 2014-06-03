العراق: مقتل 47 من «داعش» بالفلوجة

أعلنت قيادة عمليات الأنبار غربي العراق، الثلاثاء، مقتل 47 عنصرا من تنظيم داعش، شمالي مدينة الفلوجة غرب بغداد.

وقال قائد عمليات الانبار الفريق الركن رشيد فليح إن «مدفعية فرقة التدخل السريع الاولى تمكنت صباح اليوم من قصف اثنين من المباني التي تعتبر مقرا رئيسا لعناصر تنظيم داعش الإرهابي أثناء اجتماعهم في منطقة الصقلاوية شمالي الفلوجة، ما أدى إلى مقتل47 عنصرا من داعش».

وأضاف فليح أن «العمليات العسكرية مستمرة في مناطق مختلفة من ناحية الصقلاوية، والتي يتواجد فيها عناصر تنظيم داعش الإرهابي»، مشيرا إلى أن «القوات احرزت تقدما كبيرا بهذه العمليات».

ومنذ أيام بدأت قوات الجيش العراقي شن عمليات عسكرية واسعة في محافظة الأنبار، واستعادت عدة مناطق على أطراف الرمادي والفلوجة من قبضة المسلحين.

وتخضع مدنية الفلوجة، وناحية الكرمة، وأحياء من مدينة الرمادي، منذ بداية العام 2014، لسيطرة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» المرتبط بالقاعدة، ومسلحين من العشائر الرافضة لسياسة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي.

وهو ما ردت عليه الحكومة بشن عملية عسكرية واسعة ضد داعش وعناصر العشائر في محافظة الأنبار، ينفّذها الجيش، وتمتد حتى الحدود الأردنية والسورية، ومازالت العملية متواصلة حتى اليوم.