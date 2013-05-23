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“كونسليس” تنتج أول “خرسانة عائمة” على سطح البحر فى مصر بتكنولوجيا فرنسية

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“كونسليس” تنتج أول “خرسانة عائمة” على سطح البحر فى مصر بتكنولوجيا فرنسية “كونسليس” تنتج أول “خرسانة عائمة” على سطح البحر فى مصر بتكنولوجيا فرنسية

 

المهندس تامر فؤاد رئيس قطاع تطوير وتنمية الاعمال بشركة كونسليس

أعلنت شركة كونسليس مصر( الشركة المصرية للخرسانة سابقة الإجهاد) عن انتاج أول خرسانة عائمة فى مصر بمصنع الشركة بالعاشر من رمضان بتكنولوجيا فرنسية والتي تسهم في توفير كمية الخرسانة المستخدمة فى الأسنة والمماشى البحرية بالطريقة العادية مع زيادة مقاومة ملوحة البحر والرياح والعواصف .

وقال المهندس تامر فؤاد رئيس قطاع تطوير وتنمية الاعمال بشركة كونسليس مصر ؛إن المنتج الجديد يتميز بعمر افتراضي يتعدى 20 عاما بالاضافة الي عدم احتياجه الي صيانة مستمرة كالمنتجات البلاستيكة غير الخرسانية ، لافتا إلى اتخاذ الشركة كافة اجراءات الجودة ومراعاة المعايير القياسية والهندسية والفنية والبيئية فى تنفيذ وتصنيع العناصر حيث كان يتم عمل الاختبارات لكل عنصر ووحدة منتجة على حدة من خلال طاقم الاشراف وتأكيد الجودة بالمصنع وطاقم الادارة والجودة الفرنسية الموجود بمصر.

واشار إلى فوز الشركة بمناقصة توريد وتنفيذ مكعبات خرسانية للممشى البحرى لميناء “أيالا” السياحى بالاردن، مشيرا الي قيام الشركة بتصنيع وتوريد وتنفيذ اكثر من 1000 وحدة وعنصر خرسانى يطفو على سطح البحر للمشى وميناء اليخوت بالمشروع بتكلفة تتعدى عشرة ملايين جنيها مصرى للمرحلة الاولى من المشروع بالتعاون مع المقاول الايطالى للمشروع والفريق الاستشارى له.

واكد رئيس قطاع التطوير بالشركة ان “كونسليس مصر” استخدمت آخر ماتوصلت اليه التكنولوجيا فى مجال تصنيع الخلاطات الخرسانية والحلول الهندسية لتصميم وتنفيذ المنتج بحيث تكون كافة العناصر المنتجة للمشروع لها نفس الوزن والحجم والخواص الفنية.

واشار الي تحقيق شركة كونسليس نتائج أعمال جيدة خلال العام الماضي رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد من إضطرابات سياسية وآمنية حيث تمثلت في قيامها بتجهيز 300 الف طن خرسانة خلال العام الماضي بالاضافة الى تنفيذ 20 كيلو متر طولى أنابيب متنوعة ما بين أنابيب لمحطات الصرف الصحي وأنابيب تبريد وتهوية لمحطات الكهرباء مما مكننا من الاستحواذ على 80% تقريبا من سوق الأنابيب الخرنسانية في مصر.

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