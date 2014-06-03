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أداء متباين للبورصة المصرية والتعاملات تتأثر بأعطال الإنترنت

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أداء متباين للبورصة المصرية والتعاملات تتأثر بأعطال الإنترنت أداء متباين للبورصة المصرية والتعاملات تتأثر بأعطال الإنترنت

ارشيفية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء وسط عمليات بيع من المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية قابلها عمليات شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب فيما تأثرت أحجام التداول بأعطال الاتصالات والانترنت.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو500 مليون جنيه ليصل إلى مستوى 464.1 مليار جنيه وسط تعاملات بلغت نحو 898.4 مليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنحو 0.65 فى المائة ليصل الى مستوى 7963.37 نقطة كما تراجع مؤشرإيجي اكس100الأوسع نطاقا بنحو 0.1 فى المائة ليصل الى مستوى 989.95 نقطة

فيما ارتفع مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 0.27 فى المائة ليصل الى مستوى 565.03 نقطة.

وصرح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية بأن تعاملات البورصة اليوم تأثرت بالأعطال الفنية التى شهدتها شبكات الاتصالات والانترنت خاصة فى مناطق القاهرة الكبرى والاسكندرية.

وقال فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن التأثير الأكبر كان على صعيد تعاملات التداول الالكتروني والذى يستحوذ على نسبة تصل إلى 30 فى المائة من أحجام التعامل اليومية بالبورصة مشيرا إلى أن التأثير السلبي على احجام التداول فقط وليس فى الأسعار وأن منقطة الاسكندرية كان لها النصيب الأكبر من التأثير السلبي نظرا لأن العطل جاء فى خطوط إمداد الاتصالات والانترنت إلى المحافظة،مشيراإلى أن تعاملات محافظة الاسكندرية تمثل جزء مؤثر من تعاملات البورصة المصرية اليوم.

من جانبه قال محمد رشدي عضو مجلس ادارة شركة النوران لتداول الاوراق المالية ان البورصة كانت تسير بشكل طبيعي خلال النصف الأول من التعاملات وغلب الارتفاع على أداء الأسهم والمؤشرات بدعم من عمليات الشراء المؤسسية وتراجع الضغوط البيعية.

وأوضح أن تحول صناديق الاستثمار والمؤسسات المحلية نحو البيع فى الثلث الأخير من جلسة التداول أفقد المؤشر الرئيسي مكاسبه ليغلق على تراجع .

أ ش أ

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