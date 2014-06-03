شهود الإثبات في محاكمة 119 إخواني يؤكدون ارتكابهم أعمال عنف وتخريب بسوهاج

أكد عبد الرحيم محمد هريدي عامل بمزلقان السكة الحديد بميدان الثقافة بسوهاج والشاهد في أحداث كنيسة مارجرجس قيام المتظاهرين بتكسير واتلاف البوابات الالكترونية الخاصة بالمزلقان وكذا تكسير الشاشة الالكترونية لكاميرات المراقبة المتواجدة بالمزلقان وذلك من خلال عدد كبير من المتظاهرين دون التعرف على احد من المتهمين او تحديد شخص بعينه.

وقال احمد انور كامل امين مخزن بالجمعية العامة لنقل الركاب فى شهادته بقيام المتظاهرين عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بحرق واتلاف 6 اتوبيسات تابعة للشركة تقدر قيمتها بمليون و600 الف جنيه.

وأكدت كريمة السيد محمود اخصائية اجتماعية بدار الرعاية بقيام عدد كبير من المتظاهرين بالتعدي على مبنى الرعاية واتلاف محتوياته من اثاث ومستندات خاصة بالدار.

بدأت ، منذ قليل ، جلسة محاكمة 119 متهم من جماعة الإخوان بسوهاج الذين يتم استئناف محاكمتهم اليوم امام الدائرة الثانية بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية كلا من المستشار أحمد مندور عبد الله وحلمي جمال الدين ومجدي نبيل نصرالله وبأمانة سر محمد سيد العادلي وطه حسين بسماع شهود الاثبات.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين فى تحقيقات القضية حرق كنيسة مارجرجس، والتحريض على العنف، والقتل والشروع فى القتل، والتخريب، والانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم والأمن العام، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وحرقها، والتجمهر، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحى على قوات الشرطة، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف، وترويع المواطنين، وتهديد أمن وسلامة المجتمع.

كما وجهت النيابة للمتهمين ايضا تهم الاعتداء على دور العبادة المسيحية وإتلاف وإحراق سيارات الشرطة وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص والشروع فى السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمحال التجارية والتحريض على العنف والتخريب وترويع المواطنين.