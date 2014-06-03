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850 حالة غش فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة القاهرة

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850 حالة غش فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة القاهرة 850 حالة غش فى امتحانات الفصل الدراسى الثانى بجامعة القاهرة


> قال الدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن تقرير سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى لم يرصد أية ظواهر سلبية تؤثر على سير الامتحانات أو معوقات فى اللجان بشكل عام، ولكنه رصد حوالى 850 حالة غش فردية اعتباراً من 27 إبريل الماضى وحتى الأحد 1 يونيه الجارى، فى عدد من الكليات، منها 81 حالة فى كلية الآداب، و390 فى الحقوق، و237 فى كلية التجارة، و7 فى الاقتصاد والعلوم السياسية، و4 فى الإعلام، و5 بكلية العلوم، و118 فى دار العلوم. و7 بكلية الآثار، وحالة واحدة بكلية الزراعة، مؤكداً أنه يتم التحقيق فى حالات الغش فى وقتها.

فيما أعلن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لأعمال الامتحانات خلال الفصل الدراسى الثانى إلى جانب تأمينها منذ بدايتها فى 27 إبريل الماضى وفق الجداول المحددة والترتيبات الخاصة بها، وأوضح أن عملية الامتحانات تسير بشكل منتظم دون أى تقصير، مشيراً إلى أنه سيتم البدء فى إعلان نتائج الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة تباعاً عقب انتهاء أعمال الامتحانات.
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