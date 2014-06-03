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بالفيديو .. بشار الأسد وزوجته يدليان بصوتيهما في انتخابات الرئاسة

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أدلى الرئيس السوري، بشار الأسد، بصوته في مركز اقتراع في حى المالكي الراقي وسط دمشق، الثلاثاء، في الانتخابات الرئاسية.

وقال التليفزيون الرسمي السوري إن الرئيس الأسد أدلى بصوته في مركز مدرسة الشهيد نعيم معصراني في حى المالكي وسط دمشق. وكانت مراكز الاقتراع في سوريا قد فتحت أبوابها أمام الناخبين في أول انتخابات رئاسية متعددة بتاريخ البلاد.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا في سوريا كانت قد أعلنت في 10 مايو الماضي القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة، والتي تضم الرئيس الحالي بشار الأسد وماهر حجار وحسان النوري.

وتجري الانتخابات في مناطق تسيطر عليها السورية، بينما لا تدخل المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة خارطة الانتخابات عمليًا.

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