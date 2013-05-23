أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

القوات المسلحة تؤكد حرصها على دعم وتعزيز التعاون المشترك مع السعودية

Google+ Print
القوات المسلحة تؤكد حرصها على دعم وتعزيز التعاون المشترك مع السعودية القوات المسلحة تؤكد حرصها على دعم وتعزيز التعاون المشترك مع السعودية

أكد اللواء أركان حرب إبراهيم نصوحي رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة حرص القوات المسلحة على دعم وتعزيز مجالات العمل والتعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل الخبرات مع المملكة العربية السعوية ، قائلا “إن والسعودية تمتلكان قاسما كبيرا من التاريخ العريق والريادة العربية والإقليمية المشتركة”.

ووجه نصوحي – خلال حضوره للمرحلة النهائية للمناورة (تبوك 3) التي تجرى على الأراضى والتي حضرها الامير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود نائب وزير الدفاع السعودي – تحية واعتزاز الفريق أول عبدالفتاح القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع السعودي ونائبه وتقديره لحسن الاستقبال والحفاوة بالقوات المصرية وتقديم كافة الإمكانات لإنجاح المناورة “تبوك 3″ وتحقيق الأهداف المرجوة منها.
> وتضمنت المرحلة النهائية للمناورة – التي تعد الأضخم في تاريخ التدريبات المشتركة المصرية السعودية – قيام القوات المشاركة من الجانبين بصد وتدمير القوات القائمة بالهجوم ومنعها من اقتحام الحد الأمامي للدفاعات بالتعاون مع طائرات “أباتشي” وعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات وإبرار عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات في العمق لتهيئة أنسب الظروف لدفع القوة الرئيسية من الوحدات الميكانيكية والمدرعة للقيام بالهجوم المضاد واستعادة الاوضاع لما كانت عليه.
> وأظهرت المرحلة المستوى المتميز للقوات وقدرتها على إصابة الأهداف المحددة من الثبات والحركة باستخدام كافة الأسلحة المشاركة بالمناورة. وفي نهاية المرحلة، استمع نائب وزير الدفاع السعودي إلى عرض للتقرير النهائي لمراحل المناورة من اللواء الركن سعد عبدالله القرني، قائد المنطقة الشمالية الغربية السعودية
> واللواء أركان حرب عادل أبودوح قائد القوات المصرية تضمن الدروس المستفادة من المناورة وإجراءات التنسيق وتنظيم التعاون بين القوات المشاركة من الجانبين.ونقل نائب وزير الدفاع السعودى تحية خادم الحرمين الشريفين للقوات المشاركة في التدريب على الجهد المبذول والمستوى المتميز طوال مراحل المناورة وقدرتها على تنفيذ المهام القتالية المطلوبة نهارا وليلا بدقة وكفاءة عالية، مؤكدا أن المناورة تأتي امتدادا للنجاح الذي حققته المناورتان (تبوك 1و2 ) في تعزيز القدرة القتالية للقوات المسلحة المصرية والسعودية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود»

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان العملاق يحيى الفخراني "الطبيب الذي عشق الفن"