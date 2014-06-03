تأجيل إعادة محاكمة مبارك في «قتل المتظاهرين» لـ4 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال «الهارب» حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه إلى 4 يونيو.

جاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، بعد انتهاء المحكمة في جلسة الثلاثاء من الاستماع لمرافعة دفاع اللواء عمر فرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر الأسبق.

ويحاكم مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من: اللواء أحمد رمزي، رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد، رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي، مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوي، مدير أمن 6 أكتوبر السابق.