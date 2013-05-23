وزيرى النقل والإنتاج الحربي يوقعان بروتوكول تصنيع مزلقان مطور بمكونات محلية

شهد حاتم عبد اللطيف وزير النقل و علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير و الفريق رضا حافظ وزير الإنتاج الحربى توقيع برتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الإنتاج الحربى وكلية الهندسة – جامعة القاهرة بخصوص تصنيع وتركيب وعمل نموذج لمزلقان سكة حديد مطور وبمكونات محلية، حيث قام بتوقيع البرتوكول المهندس حسين زكريا رئيس هيئة سكك حديد مصر والدكتور علاء إدريس رئيس قطاع المعرفة بمؤسسة مصر الخير والدكتور محمود رياض مدير معمل التصميمات للأنظمة الكترونية والاتصالات بكلية الهندسة جامعة القاهرة، و اللواء محمد الماحي مدير مركز التميز العلمى بوزارة الإنتاج الحربى.

أوضح وزير النقل أن توقيع البرتوكول يأتى ضمن حرص الوزارة على تطوير كافة المزلقانات الواقعة على خطوط السكك الحديدية وتوفير عنصرى السلامة والأمان كما يأتي ضمن إهتمام الدولة بإعمال تطوير منظومة السكة الحديد بصفة عامة وبما يتماشى مع أهدافها فى تطوير وتدعيم كافة قطاعتها على مستوى جمهورية مصر العربية وذلك تجنباً للخسائر الفادحة في الأرواح والمعدات التى قد تنتج من جراء الحوادث نتيجة الإعتماد على العنصر البشرى منفردا فى أعمال التأمين.

وقال الدكتور علاء إدريس رئيس قطاع المعرفة بمؤسسة مصر الخير أن البرتوكول يهدف إلى الوصول إلى تقنية وحلول محلية لمشكلة تشغيل وحماية المزلقانات من خلال عمل شراكة مع هيئة السكك حديد مصر والجهة الأكاديمية كلية الهندسة جامعة القاهرة والجهة الصناعية المنفذة مركز التميز العلمى – وزارة الإنتاج الحربى والمجتمع المدنى متمثل فى مؤسسة مصر الخير وذلك لتقليل الحوادث والخسائر البشرية والمالية علي هذه المزلقانات.

وأكد رئيس قطاع المعرفة بمؤسسة مصر الخير إن الهدف من البرتوكول لتقليل الحوادث والخسائر البشرية والمالية علي هذه المزلقانات وذلك اعتمادا علي التصميم و التصنيع المحلي وذلك لعمل نموذج للتشغيل لحماية المزلقانات من خلال التحكم الآلي، موضحاً أنه سيتم توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الأعمال في مزلقان رائد كخطوة أولية ثم عدد 2 مزلقان كخطوة لاحقة، وفي حالة نجاح النموذج سيتم تعميمه علي جميع المزلقانات، مؤكدا أن التشغيل سيكون طبقا للمواصفات القياسية العالمية، من خلال اعتماده من جهة دولية.