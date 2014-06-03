إيداع عادل حبارة و34 آخرين بقفص الاتهام لبدء محاكمتهم في مذبحة رفح الثانية

أودع عادل حبارة و34 متهمًا آخرين بخلية “المهاجرين والأنصار”، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، بقفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، استعدادًا لبدء جلسة محاكمتهم .

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء، ونسبت لهم ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، التى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندي الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.