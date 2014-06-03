أخبار عاجلة

لقاء حصرى: أول مقابلة تليفزيونية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم -
"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي -
موجز أخبار مصراوي-4/3/2017 -
9 صور ترصد لقاء "السيسي وترامب" في البيت الأبيض -
تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

اتحاد نواب مصر و٤٠حزبا سياسيا يهددون بمقاطعة الانتخابات البرلمانية

Google+ Print
اتحاد نواب مصر و٤٠حزبا سياسيا يهددون بمقاطعة الانتخابات البرلمانية اتحاد نواب مصر و٤٠حزبا سياسيا يهددون بمقاطعة الانتخابات البرلمانية

أرشيفية

أعلن اتحاد نواب و٤٠ حزب سياسي تضامنهم مع احزاب النور والوفد والمصرى الديمقراطى والدستور والتحالف الشعبى والكرامة والتيار الشعبى والاشترالكى المصرى والجمعية الوطنية للتغيير ومصر القوية والعدل وتكتل القوى الثورية وتيار الشراكة ، فى المطالبة بتغيير قانون الانتخابات ، واستعدادهم لمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة .
> وقال بيان صادر عن الاحزاب والقوى السياسية ” اليوم حصلت «أونا» أن صياغة قانون الانتخابات البرلمانية بهذا الشكل يؤدى بنا الى انتخابات أشبه باللعبة التى تعرف نتيجتها مسبقا حتى قبل ان تخوضها وهو اندفاع غير محسوب من لجنة وضع القانون ، مؤكدين ان مسودة القانون تتجة بالنظام السياسى فى مصرعبر النظام الفردى ، وهو ما يمهد
> لعودة ظاهرة الاستخدام المخيف للمال السياسى ، وترييخ الارتجال التشريعي وعودة سياسة تبديل الطرابيش وانحراف الممارسات البرلمانية وصولا الى مرحلة الانحلال السياسى الكامل التى لا تختلف فى جوهرها عن الاسس السياسية والتنظيمية التى استقرت فى عهد نظام مبارك والتى ساهمت فى تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر، والاستخفاف بالأطر الدستورية والسياسية في وضع القانون سيوفران المحتوى الثورى باستمرار حالة الفساد والانكماش السياسى والتشرذم الوطنى والاستقطاب المصلحى الذى يمثله هذا الفرز البغيض.
> واكد البيان ان هذا القانون سيؤدي الى أصوات بلا مقاعد ومقاعد بلا أصوات وهو ما يعد إهدارا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص التى ينبغي ان تتسم بها العملية الانتخابية ،

وضمت قائمة الموقعين على البيان كل من -اتحاد نواب مصر وحزب مصر العربى الاشتراكي و الاحرار والشعب الديمقراطى و الثورة مستمرة و حزب مصر و حزب البداية وغيرهم

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

مساء الأنوار - لقاء مع أحمد جمعة ومحمد بوسكا لاعبي المصري بعد الفوز على إنبي

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي

موجز أخبار مصراوي-4/3/2017

موجز أخبار مصراوي-4/3/2017

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية