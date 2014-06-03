اتحاد نواب مصر و٤٠حزبا سياسيا يهددون بمقاطعة الانتخابات البرلمانية

أعلن اتحاد نواب مصر و٤٠ حزب سياسي تضامنهم مع احزاب النور والوفد والمصرى الديمقراطى والدستور والتحالف الشعبى والكرامة والتيار الشعبى والاشترالكى المصرى والجمعية الوطنية للتغيير ومصر القوية والعدل وتكتل القوى الثورية وتيار الشراكة ، فى المطالبة بتغيير قانون الانتخابات ، واستعدادهم لمقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة .

> وقال بيان صادر عن الاحزاب والقوى السياسية ” اليوم حصلت «أونا» أن صياغة قانون الانتخابات البرلمانية بهذا الشكل يؤدى بنا الى انتخابات أشبه باللعبة التى تعرف نتيجتها مسبقا حتى قبل ان تخوضها وهو اندفاع غير محسوب من لجنة وضع القانون ، مؤكدين ان مسودة القانون تتجة بالنظام السياسى فى مصرعبر النظام الفردى ، وهو ما يمهد

> لعودة ظاهرة الاستخدام المخيف للمال السياسى ، وترييخ الارتجال التشريعي وعودة سياسة تبديل الطرابيش وانحراف الممارسات البرلمانية وصولا الى مرحلة الانحلال السياسى الكامل التى لا تختلف فى جوهرها عن الاسس السياسية والتنظيمية التى استقرت فى عهد نظام مبارك والتى ساهمت فى تردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر، والاستخفاف بالأطر الدستورية والسياسية في وضع القانون سيوفران المحتوى الثورى باستمرار حالة الفساد والانكماش السياسى والتشرذم الوطنى والاستقطاب المصلحى الذى يمثله هذا الفرز البغيض.

> واكد البيان ان هذا القانون سيؤدي الى أصوات بلا مقاعد ومقاعد بلا أصوات وهو ما يعد إهدارا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص التى ينبغي ان تتسم بها العملية الانتخابية ،

وضمت قائمة الموقعين على البيان كل من -اتحاد نواب مصر وحزب مصر العربى الاشتراكي و الاحرار والشعب الديمقراطى و الثورة مستمرة و حزب مصر و حزب البداية وغيرهم