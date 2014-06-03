فتح منفذ السلوم بين مصر وليبيا أمام حركة الشاحنات بعد أسبوعين من الإغلاق‎

أعلنت مديرية أمن مطروح عن عودة حركة سفر وانتقال الشاحنات و فتح منفذي السلوم المصري ومساعد الليبي في الاتجاهين عقب توقفها منذ أسبوعين بسبب سوء الأوضاع الأمنية على الجانب الليبي مع استمرار وقف سفر الأفراد برا.

وقال اللواء العناني حمودة مدير أمن مطروح أن المتابعة الأمنية رصدت تحرك الشاحنات المحملة بالبضائع إلى الجانب الليبيى وعودة الشاحنات الفارغة إلى الجانب المصري وبالاتصال التليفونى بإدارة شرطة منفذ السلوم البرى أفادت بالسماح بدخول الشاحنات من والى ليبيا وتم التنسيق وفرعى الأمن العام والأمن الوطنى بمطروح .

يذكر أن السلطات المصرية قررت قبل أسبوعين وقف سفر الأفراد المصريين إلى ليبيا من خلال منفذ السلوم والسماح بعبور العائدين فقط مع ووقف دخول الليبيين إلى مصر مع السماح فقط بعبور المغادرين منهم بسبب سوء الأوضاع التي تشهدها ليبيا حاليا

> وكانت السلطات الليبية بمنفذ مساعد قد أخطرت الجانب المصري في نفس التوقيت بعدم السماح بمرور الشاحنات المحملة بالبضائع من الجانب المصري إلى الجانب الليبي والسماح بعبور الشاحنات العائدة من ليبيا لحين تحسن الأوضاع وذلك عقب إطلاق اللواء المتقاعد حليفة حفتر العملية العسكرية ” كرامة ليبيا ” وما ترتب عليها من أحداث.