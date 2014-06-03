2 يوليو .. النطق بالحكم في قضية تعاطي نجل مرسي لـ”لحشيش” ببنها

قضت، محكمة جنايات بنها اليوم برئاسة المستشار عبد الرحمن حماد وعضوية المستشارين أيمن البابلى وطلبة فوزى وسكرتارية ناصرالغنيمى بتاجيل ثاني جلسات محاكمة عبدالله نجل الرئيس المعزول محمد مرسي وصديقه محمد عماد في واقعة ضبطهما داخل سيارة وبحوزتهما سيجارتي حشيشي وإحالتهما للمحاكمة بتهمة حيازة جوهر الحشيش بقصد التعاطي تأجيل القضية لجلسة 2 يوليو المقبل للنطق بالحكم مع إستمرار إخلاء سبيل المتهمين.

وقد قامت اجهزة الأمن بالقليوبية بقيادة اللواء محمود يسري مدير الامن والمقدم ايهاب تادرس رئيس مباحث المحكمه بفرض طوق أمني حول مبنى المحكمة.

وشهدت الجلسة حضور الدكتور محمد عبد القادر غيط كبير الاطباء الشرعيين بالقليوبية والغربية بناء علي طلب دفاع المتهمين في الجلسة الاولي لإستيضاح بعض الامور الطبية المتعلقة بأخذ العينة وأجاب كبير الاطباء الشرعيين ان الطريقة الوحيدة المعتمدة عالميا للكشف عن تعاطي الحشيش عي عينات البول والتي يظهر فيها “أيض الحشيش”.

مشيرا أنه فترة نصف العمر للحشيش كمخدر في الجسم تتراوح مابين 20 إلي 30 ساعة تقل بمقدار نصف النصف كل من 20 إالي 30 ساعة اخري حتي ينتهي الاثر وقال “ان الغير معتاد علي تدخين الحشيش يستمر “ايض الحشيش” لديه لمدة عدة أيام حتي ينتهي تماما أما معتاد التعاطي فالمدة تطول حتي عدة أسابيع “.

وأوضح كبير الاطباء الشرعيين أنه يستوي الامر في التدخين بالفم والتدخين بالشم وقال ” هما طريقان يؤديان لنفس المسلك” مشيرا أن التحاليل المعلمية لاتظهر نسبة التعاطي وكمية ماتعاطه من مخدر وهل التدخين عمدي او سلبي.