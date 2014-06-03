مصرع عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقنا‎

لقى عامل مصرعه إثر إصابته بطلقات نارية بسبب مشاجرة بينه وبين شقيقين بسبب خلافات الجيرة بقرية النجمة والحمران بمركز أبوتشت.

كان اللواء محمد كمال مدير امن قنا قد تلقى اخطارا بمصرع عامل بأبوتشت ، وكشفت التحريات التى أشرف عليها المقدم سعيد النجار مفتش مباحث المديرية مصرع ” محمود . ف. م ” -26 سنة- عامل وبه عدة طلقات نارية.

تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ” محمد . م . ع” و شقيقه ” أحمد” حيث قاما بإطلاق النيران عليه وطعنه بمطواة على خلفية نشوب مشاجؤة بينهما بسبب خلافان الجيرة.

تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم فى الجريمة ، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة التحقيق.