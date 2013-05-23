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بالصور.. أمن الإسكندرية ينفذ حملة إزالة بمنطقة محطة مصر

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بالصور.. أمن الإسكندرية ينفذ حملة إزالة بمنطقة محطة مصر بالصور.. أمن الإسكندرية ينفذ حملة إزالة بمنطقة محطة مصر

قادت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء أمين عز الدين مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن واللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية وحكمدار الإسكندرية اللواء يوسف حسن، والعقيد محمد منير رئيس مباحث المرافق حملة مرافق موسعة، في ميدان محطة ، المزدحم بالباعة الجائلين المفترشين على الأرصف، وعلى الشوارع الرئيسية، وعلى قضبان”ترام الإسكندرية”.

صرح العقيد محمد منير مدير شرطة المرافق بمديرية أمن الإسكندرية أنه تم إزالة “المواقف العشوائية لسائقي الميكروبوصات، و10 عربات باعة جائلين، 50 كشك خردوات وسجائر، بالإضافة إلى عربات الفاكهة والخضار، وثلاثة موتوسيكلات بدون لوحات معدنية”.

وأكد مدير شرطة المرافق أنه تم إنذار الباعة المفترشين على الشوارع الرئيسية بميدان محطة مصر، أكثر من مرة، قبل البدء في الحملة، وفيما يخص باق البائعين داخل سوق محطة مصر،مشيراً إلى أنه سيتم إزالة باق السوق الغير مرخص، بعد إن يتم توافر لهم أماكن بديلة.

ومن جانبه قال اللواء ناصر العبد في تصريحات مقتضبة أنه بالتعاون مع قسم العطارين ومحرم بك وكرموز، سيتم توسيع الحملة، ليشمل السوق كله، وإزالة العربات المخالفة.

وفي ذات السياق قد لاقت الحملة موسعة استجابة ايجابية وفرحة عارمة من قبل ساكني سوق محطة مصر والمارين به ، حيث قد شهد سوق محطة مصر أحد أهم الميادين الرئيسية في محافظة الإسكندرية بعد ثورة يناير، حالة من العشوائية والازدحام من قبل الباعة الجائلين والمفترشين على أرصف المحطة والترام، بالإضافة إلى المواقف العشوائية.

 

 

 

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