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صحفي إنجليزي يهاجم الإعلام الغربي من أجل قطر 2022

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صحفي إنجليزي يهاجم الإعلام الغربي من أجل قطر 2022 صحفي إنجليزي يهاجم الإعلام الغربي من أجل قطر 2022

شن ريتشارد كيز أحد أكبر الإعلاميين الرياضيين الإنجليز، هجوما شرسا على الإعلام الغربي المتمثل في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، دفاعا عن فوز ملف قطر باستضافة مونديال 2022.

وجاء هجوم ريتشارد بعد تحقيق نشرته صحيفة " صانداي تايمز" البريطانية يزعم وجود وثائق رسمية تثبت دفع قطر لرشاوي من أجل استضافة البطولة كأس العالم.

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ونشر الصحفي الذي يعمل حاليا كمحلل في BeIN Sports الرياضية، مدونة خاصة يوم الثلاثاء، يدافع من خلالها عن قطر.

وكتب كيز: " لا أحد منا يريد لكرة القدم أن تكون ملطخة بالفساد والأخطاء، ولكن لنكن واقعيين، هل سنصدق نحن – في حالة تم ثبوت الأخطاء – أنها المرة الأولي التي تحدث؟ بالتأكيد لا".

وأضاف "ما لا أفهمه هو العداء الكبير والعنصرية الشديدة التي تظهر، بمجرد ذكر أسم قطر، فهل كانت "تايمز" ستنشر مزاعمها في حالة لم تكن أمريكا واستراليا ضمن المتنافسين على استضافة مونديال2022؟ لا أعتقد".

وقدم ريتشارد تجربته في قطر، حيث بدأ الصحفي عمله في قطر عام 2008، وعن طريق قطر نجح في عمل علاقات مع كافة دول الشرق الأوسط، وصلت للعمل معهم عام 2013.

ولم يخف كيز الاختلافات بين قطر وبلاد الغرب خصوصا في الحريات المختلفة وحقوق العمال، ولكن التغير إلى الأفضل سيتم عن طريقة مساعدتهم على أقامة المونديال وليس العكس، حسبما يري.

وأشار ريتشارد أنه بالفعل شاهد خطط استعدادات قطر لتنظيم المونديال، وهو لما يشاهد مثل هذا من قبل، مؤكدا قدرة البلاد على إظهار أفضل كؤوس العالم عبر التاريخ!

وخرج نائب رئيس الاتحاد الدولي جيم بويس عقب تحقيق تايمز مشيرا أنه لا يستبعد إعادة التصويت على استضافة المونديال.

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قبل أن تخرج اللجنة المنظمة القطرية لتنفي الاتهامات الموجهة لها في بيان رسمي قالت من خلاله أن ملف ترشيح قطر ألتزم بقواعد الفيفا في التقدم بعروض بما يتوافق مع الضوابط الأخلاقية.

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