ماذا لو كانت مصر في كأس العالم؟

ماذا لو كان محمد نجيب قام بدوره في التغطية أمام جيان أسامواه ولم يفترش الأرض أمام مونتاري، وصعدت مصر لمونديال 2014؟

كيف كانت ستختلف حياة المصريين هذه الأيام وقبل انطلاق المونديال بتسعة أيام، لو كان الفراعنة تأهلوا للمونديال؟

مرور الوقت على فضيحة الخسارة من غانا 6-1 في التصفيات أكتوبر 2013 بالتأكيد أنسى المصريين مرارتها، ولكن هذه الحسرة عادت للكثيرين مع متابعة قوائم المنتخبات المشاركة.. مبارياتها الودية.. حتى بدلها الرسمية في المونديال.

جيل أوائل العشرينات الحالي لم يسبق له أن شاهد منتخب مصر يلعب في المونديال.. كيف كانت ستختلف حياته، FilGoal.com يتخيل معكم.

- أولا، بالتأكيد برادلي لم يكن ليرحل لو تأهل منتخب مصر للمونديال، وأكيد أيضا اتحاد الكرة كان سيمنحه عقدا جديدا ربما يستمر حتى تصفيات مونديال روسيا 2018.

- خناقة بين سمير زاهر ومجدي عبد الغني ستستمر أشهر على لقب صاحب فكرة التعاقد مع برادلي.

- بمناسبة مجدي عبد الغني، حياة المصريين كانت ستختلف بنسبة 100% لو سجل أي لاعب في كأس العالم.. لأن جملة "اوعى ...... ينسيك أني جبت جول في هولندا" كانت ستختفي.

- وائل جمعة كان سيذهب للمونديال، ولكن شامل جمعة وصابر جمعة ورمزي جمعة وبنت اخته جيهان "مكانوش هيروحوا".

- أبو تريكة بالتأكيد لم يكن سيعتزل لو وصلنا لكأس العالم، وأيضا أحمد حسن، وعرض إبراهيم سعيد للعودة للملاعب كان سيأتي مبكرا.

- "منتخب مصر في كل حتة عمال يجيب إجوال".. "تسلم الرجلين"، أسماء مقترحة لكمية الأغاني التي كانت ستهبط على المصريين كالمطر.

- الليزر كانت سيظهر في ملاعب البرازيل وقت النشيد الوطني والفاولات، الشماريخ وقت الأهداف، فشركات السياحة كانت ستكسب كثيرا من وراء رحلات المصريين لمستضيف المونديال.

- لو كانت مصر صعدت لكأس العالم، ربما كانت الحكومة ستعيد النظر في قرار عودة التوقيت الصيفي والذي تقدمت عقارب الساعة بمقتضاه 60 دقيقة، ولأن المباريات تقام منتصف الليل وفجرا بتوقيت مصر، فالموضوع "مش ناقص".

- منظمات عمالية كثيرة كانت ستطالب بمنح العاملين إجازة في أيام مباريات مصر، فبالتأكيد سيكون من الصعب على أي موظف أن يذهب لعمله لو انتهت المباراة فجرا.. والموظف المصري أصلا "مش محتاج" كأس عالم.

- بدلا من شراء اتحاد الكرة لقمصان يلعب بها المنتخب مباراتي تشيلي وجامايكا، كانت العروض ستنهال لشراء حق رعاية قميص الفراعنة.

- التليفزيون المصري لم يكن ليشتري حقوق بث كأس العالم.. ولكنه كان سينقل المباريات على طريقة مباراة الـ6-1 من غانا، ويتحمل في النهاية غرامة الفيفا التي يدفعها الشعب من الضرائب، وكل هذا من تخفيف عبء مشروب بـ5 جنيه على القهوة من على كاهل المواطن المصري البسيط.

- رغم أن المونديال تستضيفه البرازيل التي تقع في قارة أمريكا الجنوبية، كنا سنجد معسكر منتخب مصر الإعدادي في الإمارات أو الكويت.. ووديات الفراعنة قبل البطولة ستكون مع عمان والأردن.

- تخيل لو كان منتخب مصر وقع في نفس مجموعة غانا وفاز على الولايات المتحدة الأمريكية! وقتها كان الانتصار المزدوج على beIN Sports وأمريكا المادة الأساسية لموضوعات برامج التوك شو الرياضي وغير الرياضي أيضا.

- الأمر سيختلف لو خسرنا من ألمانيا بعد أداء مشرف، وفزنا على البرتغال.. وفي النهاية خسرنا من أمريكا 3-0 وودعنا المونديال، وقتها كان من الممكن أن يتحول برادلي إلى "الخاين العميل".

- "يا مساء المونديال"، و"المونديال مع شوبير" برامج رياضية لتحليل مباريات مصر في كأس العالم "بالصور" مع أكبر نجوم التحليل في مصر.

شاهد أيضا.. Yahoo كورة - مصر 90 ليست مجرد مشاركة