باريس سان جيرمان يفتتح مدرسة لتأهيل الأطفال كرويا في البرازيل

ريو دي جانيرو، (إفي): افتتح نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي مدرسة لتأهيل الأطفال بين 5 و6 أعوام في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، في احتفال حضره لاعب الفريق، البرازيلي لوكاس مورا، والمطرب ميشيل تيلو، بصفته سفيرا للمشروع.

وصرح لوكاس مورا، أحد اللاعبين السبعة الاحتياطيين لتشكيلة البرازيل في المونديال، أن هذا النوع من المدارس "فرصة جيدة للغاية" لتحسين "المواهب الكروية" للأطفال "ليتنقلوا إلى أوروبا".

بدوره قال مسئول النادي فيدريك لونجيبي إن هذا المشروع يهدف لجعل البي اس جي في مصاف الأندية الكبرى ذات الثقل الدولي مثل ريال مدريد أو برشلونة.

فيما قال فرانسوا مارو المكلف بإدارة مركز التأهيل الباريسي في ريو دي جانيرو، إن اختيار البرازيل جاء على أساس العدد الهائل من مشجعي الفريق هناك، إضافة لعدد اللاعبين البرازيليين المحترفين بصفوف حامل لقب الدوري.

ويعد المركز واحدا من بين خمس أكاديميات رياضية أخرى لباريس سان جيرمان حول العالم: باريس (فرنسا)، ونيودلهي (الهند)، ونيويورك (الولايات المتحدة)، والدوحة (قطر)، والجديدة (المغرب).