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ريبري على رأس قائمة فرنسا النهائية لكأس العالم

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ريبري على رأس قائمة فرنسا النهائية لكأس العالم ريبري على رأس قائمة فرنسا النهائية لكأس العالم

أعلن ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا عن قائمة النهائية التي تستعد لانطلاق كأس العالم البرازيل 2014.

وشهدت القائمة النهائية تواجد فرانك ريبري على الرغم من إصابة الظهر التي تعرض لها مؤخرا، وغاب على أثرها عن لقاء الديوك الودي الأخير أمام باراجواي.

وكانت تقارير فرنسية قد شككت في قدرة جناح بايرن ميونيخ المتألق على اللحاق بالمونديال.

وحل ستيفان روفييه حارس مرمي سانت ايتيان بديلا للمصاب ستيف مانداندا حارس مارسيليا.

وتلعب فرنسا في المجموعة الخامسة بجوار منتخبات سويسرا والأكوادور وهندوراس.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراس المرمى: هوجو لوريس - ستيفان روفييه - ميكايل لاندرو.

الدفاع: ماتيو ديبوشي - لوكاس ديني - باتريس ايفرا - لوران كوسيلني - بكاري سانيا- الياكيم مانجالا - مامادو ساخو - رافائيل فاران.

الوسط: يوهان كاباي - بليز ماتويدي - كليمان جرينييه - بول بوجبا - ريو مافوبا - موسى سيسوكو - ماتيو فالبوينا.

الهجوم: كريم بنزيمة - اوليفييه جيرو - انطوان جريزمان - فرانك ريبيري - لويك ريمي.

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فيديو اليوم السابع

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