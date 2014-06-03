تشيلسي مستعد لدفع 37 مليون يورو لضم فابريجاس

إفي - دخل نادي تشيلسي الإنجليزي على الخط في مفاوضات ضم لاعب وسط برشلونة الحالي سيسك فابريجاس لتعويض رحيل فرانك لامبارد، حيث أشارت وسائل إعلام بريطانية إلى أنه مستعد لدفع 37 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الإسباني.

وقد يغادر فابريجاس (27 عاما) برشلونة بعد ثلاثة مواسم، حيث كشف عن رغبته في اللعب في إنجلترا على وجه الخصوص حيث تزايدت الأندية التي أبدت اهتماما بضمه على مدار الأسابيع الماضية.

وكانت وسائل إعلام بريطانية قد أشارت مؤخرا إلى أن فابريجاس مرشح لـ"خلافة فرانك لامبارد على المدى البعيد"، بعد رحيل الأخير عن "البلوز".

وذكرت صحيفة (ديلي تليجراف) أن فابريجاس يلعب في خطي الوسط والهجوم مما يمنح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي "مساحة أكبر لصناعة فريق تغلب عليه النزعة الهجومية.

بينما أشارت صحيفة (الجارديان) إلى أن اللاعب "الإسباني سيتعين عليه مد الجسور مع مورينيو الذي تجمعه به علاقة مشوبة بالتوتر منذ أعوام".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن عودة فابريجاس إلى إنجلترا أصبحت مسألة وقت رغم رفض أرسنال- الذي ارتدى اللاعب قميصه لمدة عقد كامل تقريبا- عودته إلى صفوفه، وذلك مع إبداء مانشستر سيتي اهتماما باللاعب الإسباني حيث قد يحل بدلا من لاعب وسط المان سيتي الحالي يايا توريه.