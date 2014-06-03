إنتر يسعى لضم هيرنانديز من مانشستر يونايتد

أ ش أ - أفادت تقارير صحفية أن نادي إنتر ميلان الايطالي، يسعى لضم خافيير هيرنانديز مهاجم مانشستر يونايتد الانجليزي على سبيل الإعارة.

وخرج صاحب الـ26 عاما الذي ينتهي عقده مع الشياطين الحمر في 2016 من حسابات النادى فى الموسم الاخير رغم قدرته على تسجيل بعض الاهداف الحاسمة ، ويبدو أن النيراتزورى مستعد لأن يقدم له عرضا للانضمام له على سبيل الاعارة إذا لم يتمكن من ضمه نهائيا.

وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية أن انتر يأمل فى اقناع يونايتد بالتخلى عن اللاعب المكسيكى الدولى لمدة عام على سبيل الاعارة مع وجود خيار بشرائه بشكل نهائى فى نهاية الموسم مقابل 12 مليون يورو.

يذكر أن اللاعب الملقب بشيتشاريتو الذي انضم لمانشستر فى عام 2010 سجل 37 هدفا فى 101 مباراة بقميص النادى الانجليزى.