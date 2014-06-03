ماذا قال عادل إمام عن تورطه في إعلان جنسي؟

يعرض حالياً على عدد من القنوات، إعلان عن منشط جنسي استغل مشهداً ساخناً للفنان عادل إمام مع الممثلة ميسرة في فيلم "السفارة في العمارة" للترويج للمنتج.

عادل إمام لم يكن يعرف شيئاً عن هذا الإعلان قبل إخبارنا إياه عنه، وعلّق مستغرباً: لم أشاهد هذا الإعلان ولا أستطيع الرد إلا عندما أشاهده، ولكن لو ثبت بالفعل أنهم يستغلون فيلمي واسمي للترويج للمنتج لن أسكت، ومن الممكن جداً أن أقاضي المسؤولين عن استغلال فيلمي في الإعلان".

يذكر أن الفنان الملقب بالزعيم يواصل حالياً تصوير مسلسله "صاحب السعادة" المزمع عرضه في دراما رمضان المقبل، مع نهال عنبر وأحمد عيد وخالد زكي وإخراج رامي إمام.