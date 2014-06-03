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ديمة بياعة تهدّد بمقاضاة "فانز" نسرين طافش إن لم يتوقّفوا عن شتمها

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ديمة بياعة تهدّد بمقاضاة "فانز" نسرين طافش إن لم يتوقّفوا عن شتمها ديمة بياعة تهدّد بمقاضاة "فانز" نسرين طافش إن لم يتوقّفوا عن شتمها

الثلاثاء 03-06-2014 15:26

اشتعلت الحرب على مواقع التواصل الاجتماعي بين معجبي الفنّانتين نسرين طافش وديمة بيّاعة، بسبب المشكلة التي حدثت بينهما، بعد أن صرّحت بيّاعة أنّ زوجها السّابق تيم حسن خانها مع طافش وكانت السبب في طلاقهما.
وفيما قامت إحدى معجبات نسرين باتّهام بيّاعة بأنّ كلامها عبارة عن اتّهامات ملفّقة ليس فيها أي وجه من الصّحة، وقامت بشتمها والدّفاع المستميت عن نسرين، ردّت ديمة بيّاعة عبر تعليق على "الفيسبوك" وهدّدتها برفع دعوى قضائيّة ضدّها إن لم تتوقّف عن الإساءة والشّتم".
وفي السّياق ذاته، اعتبر"فانز" نسرين، أنّ ديمة قامت بنشر هذه القصّة لتعيد الأضواء إليها، بعد أن بدأت نجوميّتها بالتّراجع على حدّ تعبيرهم، وقاموا بإنشاء حملة على "تويتر" و"هاشتاغ" بعنوان "كلنا نسرين"، كذلك أنشؤوا حلمة تضامنية معها على "الفيسبوك".
يشار إلى أنّ نسرين فضّلت عدم التّعليق على اتّهامات ديمة لها، واكتفت بالقول بأنّها "تترفّع عن مستوى الحديث الذي طرحته بيّاعة أمام الصّحافة، وأنّها لن تسيء لزميلتها ديمة ولن تردّ الإساءة بالمثل".

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سيدتي