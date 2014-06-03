أنجلينا جولي تعتزل التمثيل

لا شكّ في أنّ اعتزال فنانة بمستوى النجمة العالمية Angelina Jolie سيكون خسارة كبيرة لهوليوود، بالرغم من أنّ تفرغها للإخراج سيعوّض ذلك، من دون أدنى شكّ، إذ يبدو أنّ النجمة، وهي إحدى أقوى نساء العالم، قد وضعت خطة تُنهي فيها مسيرتها في التمثيل بشكل قويّ وراسخ ودور مميّز يكون مسك الختام.

فعند حديثها عن دورها الجديد الذي ستجسّد فيه شخصية "Cleopatra"، قالت النجمة: "إنّها شخصيّة معقّدة، ومن المعقّد أن نقوم بهذا الدور بشكل صحيح. وأعتقد أننا سنصل ونحن نقترب من ذلك، وأتخيّل أنّ التحضيرات للعمل ستكون كبيرة. وفي ذلك العمل تفكر في أنه من الممكن أن تضع كلّ ما يُمكنك فيه، وهنا تكون نهايتك. هنا تنتهي بطريقة عظيمة، فماذا يمكنك أن تفعل بعد هذا الدور؟".

وقد جاء هذا التلميح بعد أن صرّحت النجمة Angelina Jolie، منذ أسبوع، خلال افتتاح فيلمها الجديد Maleficent حيث بدت في إطلالة غامضة، بأنّها ترغب في التوقف عن التمثيل لتتفرّغ للإخراج والأعمال الإنسانية.

يُذكر أنّ كاتب سيناريو فيلم Cleopatra هو Eric Roth صديق النجمة Angelina Jolie.