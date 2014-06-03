“البيئة” تلزم مصانع السويس بتركيب فلاتر لتقليل الانبعاثات السامة للفحم

اطلقت الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة والمستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف مبادرة فصل المخلفات من المنبع للحد من دفن تراب الباي باص الناتج عن صناعة الاسمنت وكيفية الاستفادة الاقتصادية منه بإعادة استخدامه في صناعات أخرى كرصف الطرق وانشاء الكباري وإنتاج الزجاج.

ولفتت الوزيرة الى القاء الضوء على مواردنا وتعظيمها وكيفية تحويل المخلفات الضارة و التى لها العديد من التأثيرات السلبية إلى مورد اقتصادي يدر عائد وكذلك الحفاظ على مساحات الاراضي المخصصة للتخلص منه بالدفن حيث أنه يعد مشكلة لشركات الاسمنت نفسها في كيفية التخلص منه بطريقة أمنه بيئيا وقالت أن كمية تراب الاسمنت (الباي باص) الناتجة عن صناعة الاسمنت بالطريقة الجافة فى المنطقة الممتدة ما بين بنى سويف و حلوان وحدها هي 1360 /يوم ما يعادل 23% من انتاج تراب الباى باص فى مصر مما له من تاثيرات ملوثة بالمناطق المحيطة بشركات الاسمنت.

طالبت الوزيرة بأن ترعي مبادرة لجميع الشركات العاملة في مجال إنشاء ورصف الطرق و الكبارى والتنسيق بينها وبين مصانع الاسمنت لإعادة استخدام ترب الباي باص لتعظيم الاستفادة من مخلف لة الكثير من التاتيرات السلبية علي الصحة و البيئة وتحويلة الي مورد ذو عائد اقتصاد مؤكدة أن المردود البيئي والاقتصادي في اعادة استخدام تراب الباي باص بطريقة أمنه بيئياً سوف يؤدي إلي تحسين معيشة المواطنين وارتفاع المستوي الصحي والاجتماعي وتقليل نسبة الاتربة العالقة بالجو بالمنطقة مما ساعد على انخفاض انتشار الامراض وخاصة امراض الحساسية والصدر.

قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة ان مصر قادمة على عصر جديد من التنمية ولدينا 30%من الشعب المصرى تحت الفقر مشيرة ان ثروات مصر ملك للمصريين وليست للمستثمرين فقط لذلك يجب ان نحافظ على استدامتها.

واضافة الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى الذى اقيم فى ديوان عام محافظة بنى سويف ان عطاء الله لبنى سويف يتمثل فى اهلها بالاضافة الى الاثار والمحاجر والامتداد الشرقى للبحر الاحمر والقرب من القاهرة.

قالت الوزيرة ان وزارة التنمية ملزمة بقرار مجلس الوزراء بالسماح باستيراد الفحم كبديل للطاقة وسنقوم بالزام المصانع التى ستستخدم الفحم بتركيب فلاتر لتقليل الانبعاثات الناتجة من استخدامة والتى ستصل الى 20% اكثر من المنبعثة من الغاز.

واستمعت الوزيرة لعرض عن موقف الاستثمار في المحافظة ومدى التزام الشركات والمصانع بالاشتراطات البيئية اعقبه حضور المهرجان الأول للبيئة والرياضة بجامعة النهضة ببني سويف في إطار احتفال مصر بيوم البيئة العالمي ورعاية وزارة البيئة ومحافظة بني سويف وتضمن احتفالا بانتهاء أعمال النظافة والتجميل والتشجير والدهانات التي قام بها طلاب الجامعة ضمن الأنشطة المجتمعية والدور التنموي الذي تقوم به الجامعة من تطوير ورفع كفاءات المدن والقرى المحيطة بها لتكون قدوة ونموذجًا يحتذي به لتكرارها في كل المحافظات ويتضمن المهرجان أنشطة رياضية ومباريات لكرة القدم والسلة واليد ومسابقات للدراجات والعدو والمشي.