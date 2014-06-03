حبس متهم بواقعة التعدي على ضابط شرطة بالسويس بطلق ناري 15 يوما

قررت نيابة السويس ، صباح اليوم ، حبس محمود صابر 15 يوم على ذمة التحقيقات في واقعة إصابة النقيب أحمد شوقي رئيس مباحث الجناين بطلق ناري على خلفية المطاردات بين 3 من ضباط الشرطة ومطلوبين للعدالة مساء السبت الماضي بمنطقة السخنة بالسويس .

كانت تمكنت القوات خلال الاشتباك بالأسلحة النارية مع المتهمين من اسقاط أحدهم قتيل ويدعى سالم محمد سلمان سليمان أعرابى ، وتم نقله لمشرحة مستشفى السويس العام، واصابة اخر يدعى محمود سلامة اعرابى، فر هاربا، وتوفى عقب ذلك متأثر بإصابته خلال تواجده مع أهليته، كما أصيب متهم ثالث يدعى السيد حسن وتم نقلة لمستشفى السويس العام لتلقى العلاج تحت حراسة مشددة وتوفي أمس.

وتمكنت قوات الشرطة ايضا من ضبط احد افراد التشكيل ويدعى محمود صابر، وضبط سيارتين ملاكى.

كانت تم نقل النقيب أحمد شوقي لمستشفى العجوزة بالقاهرة بعد اجراء له عملية جراحة بمستشفى السويس العسكري وقام بزيارته بالمستشفى قبل مغادرته للقاهرة اللواء خليل حرب مدير الأمن واللواء اركان حرب أسامة رشدي عسكر قائد الجيش الثالث الميداني.