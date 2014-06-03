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بدء نظر أولى جلسات محاكمة 3 من متهمي الإخوان بسوهاج اليوم‎

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بدء نظر أولى جلسات محاكمة 3 من متهمي الإخوان بسوهاج اليوم‎ بدء نظر أولى جلسات محاكمة 3 من متهمي الإخوان بسوهاج اليوم‎

أرشيفية

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات سوهاج ، اليوم ، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز وعضوية كلا من المستشار أحمد مندور عبد الله وحلمي جمال الدين ومجدي نبيل نصرالله وبأمانة سر محمد سيد العادلي وطه حسين اولى جلسات محاكمة 3 متهمين من أعضاء جماعة الإخوان بسوهاج وهم طه احمد محمود احمد واحمد فتحى احمد محمد ومالك مصطفى محمد عبد الرحمن فى القضية رقم 6334 لسنة 2014 جنايات سوهاج.

وجهت النيابة العامة بسوهاج للمتهمين تهم الانضمام لتنظيم إرهابى وحيازة مطبوعات ومنشورات بقصد تعطيل القانون واشاعة الفوضى.

ومن الجدير بالذكر ان المتهمين الاول والثانى قد سبق اخلاء سبيلهم بكفالة قدرها 10 الاف جنية لكل منهم على ذمة القضية بينما المتهم الثالث هارب.

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