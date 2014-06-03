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تأييد غرامة المتهمة بانتحال شخصية الإعلامية رباب المهدي على “فيس بوك”

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تأييد غرامة المتهمة بانتحال شخصية الإعلامية رباب المهدي على “فيس بوك” تأييد غرامة المتهمة بانتحال شخصية الإعلامية رباب المهدي على “فيس بوك”

 

أرشيفية

قضت الدائرة الأولي جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية بتأيد تغريم “مروة .م ” 10 الاف جنيه بتهمة بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك “باسم المذيعة رباب محمد المهدي .

صدر القرار برئاسة المستشار خالد رضوان، وعضوية المستشارين أشرف عيسى وهشام مختار وخالد الشناوى، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.

كانت الدائرة الاولي جنح بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار سامح عرابي قد قضت بتغريم “مروة.م” المتهمة بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك “باسم المذيعة رباب محمد المهدي 10 الاف جنيه وواحد .

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