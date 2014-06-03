تركيا تدرج «جبهة النصرة» السورية على لائحتها للمنظمات الإرهابية

أدرجت تركيا، الثلاثاء، «جبهة النصرة» الإسلامية التي تعتبر الجناح السوري لتنظيم القاعدة، إلى لائحتها للمنظمات الإرهابية التي تفرض عليها عقوبات مالية.

ونشرت هذه اللائحة التي عدلتها الحكومة الإسلامية المحافظة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

وتعتبر جبهة النصرة المدرجة ايضا على لائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، من أهم الجماعات المتطرفة التي تحارب نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

واتهمت تركيا مرارا من طرف حلفائها الغربيين بغض النظر عن نشاطات جبهة النصرة وغيرها من الجماعات المتطرفة عند حدودها مع سوريا وحتى بتقديم الدعم لها مباشرة وتزويدها بالأسلحة.

لكن سلطات أنقرة، عدوة النظام السوري اللدودة، تنفي قطعا تلك الاتهامات.

وتستقبل تركيا مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 162 ألف قتيل في بلادهم.