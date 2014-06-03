أخبار عاجلة

لقاء حصرى: أول مقابلة تليفزيونية مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقى لكرة القدم -
"اقتصادية النواب": نتوقع ارتفاع الاستثمارات الأمريكية بمصر بعد زيارة السيسي -
موجز أخبار مصراوي-4/3/2017 -
9 صور ترصد لقاء "السيسي وترامب" في البيت الأبيض -
تغطية خاصة - د/ بسنت فهمي: تفائلت جدا بأول حديث لترامب بعد انتخابه وشعرت انه يشاور علينا -
سامبدوريا يوقف قطار الإنتر في «الكالتشيو» -
محمد صلاح أفضل لاعبي روما لشهر مارس -
ماني يُغيب عن ليفربول أسبوعين للإصابة -
تغطية خاصة - السفير العرابي: التعامل مع دوائر اتخاذ القرار الأمريكية صعب ويتطلب مهارة عالية -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي: مصر دولة آمنة وأتوجة بالشكر للحكومة المصرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

تركيا تدرج «جبهة النصرة» السورية على لائحتها للمنظمات الإرهابية

Google+ Print

أدرجت تركيا، الثلاثاء، «جبهة النصرة» الإسلامية التي تعتبر الجناح السوري لتنظيم القاعدة، إلى لائحتها للمنظمات الإرهابية التي تفرض عليها عقوبات مالية.

ونشرت هذه اللائحة التي عدلتها الإسلامية المحافظة لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الثلاثاء في الجريدة الرسمية.

وتعتبر جبهة النصرة المدرجة ايضا على لائحة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، من أهم الجماعات المتطرفة التي تحارب نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

واتهمت تركيا مرارا من طرف حلفائها الغربيين بغض النظر عن نشاطات جبهة النصرة وغيرها من الجماعات المتطرفة عند حدودها مع سوريا وحتى بتقديم الدعم لها مباشرة وتزويدها بالأسلحة.

لكن سلطات أنقرة، عدوة النظام السوري اللدودة، تنفي قطعا تلك الاتهامات.

وتستقبل تركيا مليون لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 162 ألف قتيل في بلادهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي