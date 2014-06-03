Alicia Keys وجه عطر Givenchy الجديد

لـ Givenchy ملهمة جديدة أعلن عن اسمها خلال نهاية الأسبوع وأثار النبأ الحماس في عالم الموضة. إنها أليشيا كيز Alicia Keys التي ستتميز من دون أدنى شكّ في دورها الجديد...

في الواقع، اختارت العلامة الفرنسية الراقية المغنية والممثلة أليشيا كيز لتثميل عطر ما زال طيّ الكتمان وسيتمّ الإعلان عنه في شهر أيلول\سبتمبر مع إطلاق الحملة الدعائية.

أكدت المغنية أن خيار Givenchy يشرفها إذ أنها إحدى العلامات المفضلة لها. بالإضافة إلى ذلك، قدمت بطاقة إلكترونية على فيس بوك كتب عليها: "فخورة بالانتماء إلى عائلة Givenchy . مع خالص الحب. أليشيا".

خلال السنوات الماضية، عملت العلامة العالمية مع أجمل الممثلات عالمياً من أماندا سيفريد إلى عارضة الأزياء نتاشا بولي مروراً بالمغني والممثل الأمريكي جاستن تيمبرلك. وفي هذه الأثناء، تعمل أليشيا كيز على ألبومها السادس بعد إصدارها لأغنية "غيرل أون فاير".