كيف تحصلين على مكياج عيون جانيت جاكسون؟

كثيرة هي التساؤلات عن سرِّ جمال بشرة وعيني نجمة هوليوود، المطربة جانيت جاكسون، التي أفصحت في أحد الحوارات معها حول سرِّ جمال عينيها، وكيف تحافظ عليهما، أنَّها اعتادت كلّ مساء، وقبل الخلود إلى النوم، وضع كميَّة بسيطة من الفازلين النقي على أطراف أصابعها، وتقوم بإجراء تدليك لعينيها بحركات دائريّة، وهذا هو سرُّ جمال عينيها.

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يذكر أنّ جانيت جاكسون مطربة أميركيّة من أصول أفريقيّة، وهي اليوم تعتبر من أهم وأشهر مطربات البوب في العالم، وهي الأخت الصغرى للأسطورة الراحل مايكل جاكسون.

ماكياج البشرة السمراء

لم تهمل الموضة يوماً مكياج البشرة السمراء، بتقنياته وألوانه المميّزة، التي تبرز جمال هذه البشرة، وحروفها الجذَّابة. والدليل هو إطلالات العديد من الفنّانات السمراوات اللواتي يخطفن الأنظار بماكياجهنّ وأناقتهنّ، لحسن اختيارهنّ الألوان المثاليّة الملائمة للون بشرتهنّ. وقد أتت صيحات الموضة بألوان جديدة في ماكياج البشرة السمراء المعتمد في موسم صيف 2014، إذ لم تقتصر على ذوات البشرة الفاتحة والبيضاء فقط، وتمّ اقتراح ثلاثة اتّجاهات جذَّابة وأنيقة في ماكياج البشرة السمراء، يمكن للمرأة أن تعتمدها في مختلف إطلالاتها.

الإطلالة الأولى: يجافي الصواب من قال إنّ الإطلالة الرسميّة لا يمكن اعتمادها في مكياج البشرة السمراء، فإذا كانت المرأة السمراء سيّدة أعمال أو تودّ الذهاب إلى مناسبة رسميّة، فبإمكانها اعتماد الماكياج الرسمي بكلّ سهولة واحترافيّة. ولعل أكثر الألوان المناسبة للبشرة السمراء، هي تدرُّجات اللون الأخضر المبهج، وهنا نقصد اللون الأخضر، حيث يتمّ مزجها بالظلال الرماديّة أو الفضيّة، وحتى الألوان الذهبيّة التي تضفي لمعاناً وبريقاً على مكياج البشرة السمراء. والخطوة الثانية هنا تحتِّم ضرورة الحفاظ على لون البشرة الطبيعي مع لمسات من البلاشر الوردي، الذي يجب أن يكون من نفس لون أحمر الشفاه أو ملمّع الشفاه، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكارا، للحصول على نظرة آسرة وقويّة، تليق بالإطلالة الرسميّة.

الإطلالة الثانية: المكياج الوردي أيضاً يمكن أن يكون أحد الخيارات المثاليّة في مكياج البشرة السمراء,. فليس بالضرورة أنّ البشرة الفاتحة هي ملكة الألوان ذات التدريجات الورديّة البنكي. فالمرأة السمراء أنثي أيضاً، والألوان الورديّة هي ما يعزّز هذه الأنوثة ويظهرها بشكل مثالي. وتطبيق هذا الماكياج يتمّ من خلال وضع كريم الأساس من نفس درجة لون البشرة، بعدها يتم تفتيحها بالهايلايتر، عند الخدود والجبهة والأنف والذقن. أما ظلال الجفون اللامعة، فيتمّ وضعها بلمسات خفيفة مع الكحل الأبيض داخل العيون، من أجل توسيعها ، وتختم الإطلالة بمستحضر البلاشر الوردي وأحمر الشفاه الزهري.

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