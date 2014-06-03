50 صورة لمكياج خاص بمشجّعات البرازيل

اقترب المونديال، وبدأت التحضيرات لمتابعة المبارايات بحماس. وللسيدة طرقها الخاصّة في تشجيع الفرق. إذ أنّ الموضوع لم يعد يقتصر على الملابس والمستلزمات الرياضية فحسب، بل انتقل الى عالم المكياج، وأصبح لمشجّعات كلّ فريق طريقة خاصّة وابتكارات، تعكس علم المنتخب وألوانه.

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لمشجّعات البرازيل ألوان تناسب كلّ أنواع البشرة، وتمنحهنّ إطلالة لافتة ومميّزة في زمن كرة القدم والمونديال.

اذا كنت من مشجّعات البرازيل، إليك 50 صورة تنقلك إلى عالم الجمال بألوان الأخضر، الأصفر والأزرق.

ولمشجّعات المنتخبات الأخرى، انتظرونا لتتعرّفن على أبرز الألوان التي تناسب مكياجكنّ.

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