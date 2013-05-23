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محتجون يغلقون "هندسة كهرباء إدفو" بالجنازير بسبب قطع التيار

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محتجون يغلقون "هندسة كهرباء إدفو" بالجنازير بسبب قطع التيار محتجون يغلقون "هندسة كهرباء إدفو" بالجنازير بسبب قطع التيار

أغلق عدد من المحتجين بمدينة إدفو مبنى هندسة كهرباء ولوحة توزيع كهرباء إدفو بالجنازير، لليوم الثانى على التوالى، واعتصموا أمامه اعتراضاً على سياسة تخفيف الأحمال.

طالب المحتجون بانتظام التيار الكهربائى ووقف نوبات القطع المتكررة، التى تزيد من معاناتهم وخسائرهم المادية.

كما حاولت قيادات شعبية وتنفيذية وأمنية إثناء المحتجين وإقناعهم بفتح مبنى هندسة كهرباء إدفو، وعدم تعطيل مصالح المواطنين وإقناعهم أن التحكم فى قطع وتوصيل الكهرباء يتم من التحكم المركزى بنجع حمادى، كما أصر المحتجون على غلق هندسة الكهرباء حتى يتأكدوا من انتظام التيار الكهرباء بمدينة إدفو.

من ناحية أخرى، تسبب إغلاق المحتجين لهندسة كهرباء ولوحة توزيع كهرباء إدفو فى تعطيل عمل فرق الصيانة وتوقف عمل الموظفين الإداريين والمهندسين والفنيين الذين منعهم المحتجون من دخول المبنى منذ أمس، كما توقفت الخدمات الجماهيرية بشكل كامل.

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