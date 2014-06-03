“العاشر من رمضان” تطرح 16 قطعة أرض زراعية بشمال شرق المدينة

أكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن اجهزة المدن الجديدة على مستوى الجمهورية تشهد نشاطا ملحوظا هذه الفترة فى طرح تنفيذ المبانى الخدمية المختلفة، ليستفيد بها المواطنون، وهو ما يسهم فى استقرار السكان، وتحقيق التنمية المطلوبة، مشيرا إلى ان هناك خطة طرح لعدد كبير من مشروعات المرافق، والمبانى الخدمية على مستوى المدن، سيستمر طرح تنفيذها خلال هذه الفترة.

وصرح المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، بأن الجهاز سيعلن عن طرح 16 قطعة أرض زراعية بشمال شرق المدينة، بمساحات تتراوح بين 10 و26 فدانا، للبيع بالمزاد العلنى، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز المدينة، ويمكن للسادة الراغبين فى دخول المزاد المعاينة على الطبيعة.

وأعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن الجهاز سيطرح 3 مناقصات عامة، بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لتنفيذ مبانى خدمية، بمنطقة “226 فدانا”، الخاصة بالإسكان الاجتماعى، حيث سيتم طرح تنفيذ سوق تجارية، ووحدة صحية، ومدرسة تعليم أساسى، ويتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز.

كما أكد المهندس حازم عبداللطيف عرفة، رئيس جهاز مدينة اسوان الجديدة، أنه سيتم طرح 7 مناقصات عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، لتنفيذ: مدرسة تعليم أساسى بالمجاورة 5 بالحى 3، ومركز تجارى إدارى بالمجاورة 3 بالحى 2، ومركز تجارى إدارى بالمجاورة 5 بالحى 3، بالإضافة إلى حضانة بالمجاورة 5، بالحى 2، وحضانة بالمجاورة 5، بالحى 3، ومركز صحى بالمجاورة 5، بالحى 3، وملعب خماسى بالمجاورة 3، بالحى 2..وسوف يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز.

وأعلن المهندس حسام فتحى، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم طرح أعمال تنفيذ المبانى الملحقة بالمبنى الإدارى للجهاز، بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى للمقاولين، بالإضافة إلى طرح أعمال التأمين على ممتلكات الجهاز من معدات وسيارات بين الشركات المتخصصة، وسوف تتوافر كراسات الشروط والمواصفات الفنية بمقر جهاز المدينة.