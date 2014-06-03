العثور على جثة مسجل خطر بوادي النقرة بمركز نصر النوبة بأسوان

تلقى مأمور مركز شرطة نصر النوبة بلاغ من مزارعى وادى النقرة بعثورهم على جثة لأحد الاشخاص مصابا بطلق نارى.

تبين بالانتقال والفحص أن الجثة للشقى خطر محمد.م.م و شهرته “حاتم السبيلى”-40 سنة- ومقيم سبيل العرب التابعة لدائرة مركز كوم أمبو،و مسجل شقى خطر تحت رقم 26 فئة ج”نشل” و سبق اتهامه فى 21 قضية متنوعة،أخرهم القضية رقم 3714 جنح مركز كوم أمبو لسنة 2010 “مخدرات” والمطلوب ضبطه و إحضاره فى 5 قضايا أخرين ما بين سرقة بالاكراه و قتل عمد وحيازة سلاح نارى ، والمحكموم عليه فى قضيتين سرقة وضرب.

عثر على جثته ترتدى كامل الملابس و به إصابات عبارة عن طلق نارى فى الفخد الأيسر ،كما عثر بجواره على 2 بطانية و مخدة و2 جلباب خاص به و فارغ طلقة وتم نقل الجثة لمشرحة كوم أمبو المركزى تحت تصرف النيابة وجارى توقيع الكشف الطبى على الجثة.

كلف مدير الأمن إدارة البحث الجنائى بأستكمال الفحص و التحرى عن الواقعة وملابساتها و قسم الأدلة الجنائية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، وتحرر المحضر رقم 1346 جنح مركز نصر النوبة ، وجارى العرض على النيابة العامة.