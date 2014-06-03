بالصور: نجوم "حريم السلطان" يحتفلون بانتهاء الموسم الأخير منه

بعد الإنتهاء من تصوير المشاهد الأخيرة من الموسم الرابع والأخير من مسلسل "حريم السلطان"، والتقاط نجومه صور سيلفي جماعية لهم وراء الكواليس، قرّر بطله الأول الممثل التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان وزوجته الممثلة بيرغوزار كوريل الشهيرة بفريدة، والنجوم الشباب أنجين أوزتورك الشهير بالأمير سليم الثاني، وأراس بولوت أنيملي الشهير بالأمير بايزيد، وتولجا ساريتاش الشهير بالأمير جيهانغير، والممثل أوكان يالبيك الشهير بابراهيم باشا، الإحتفال مبكراً قبل أسبوعين من انتهاء عرض الحلقتين الأخيرتين منه على شاشة ستار التركية، فتوجهوا إلى مطعم الخيال بمنطقة تقسيم وسط اسطنبول للإحتفال.

وكان خالد آرغنش أول المغادرين مع زوجته ومشياً معاً لفترة يداً بيد في تقسيم قبل عودتهما إلى المنزل .

وكانت الحلقة ما قبل هاتين الحلقتين الأخيرتين قد انتهت بمقتل الأمير بايزيد خلال مواجهة عسكرية له مع شقيقه وجيش والده، بسهم غادر سدده له أحد جنود أخيه الأمير سليم الثاني الذي لم يكن يتمنى موته أبداً.

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