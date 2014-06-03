هذه هي أهم كواليس وأسرار "باب الحارة 6 "

وعاد "باب الحارة" بجزءٍ سادس وجديدٍ، بعد طول انتظار، ليُصبح حديث الصّحافة والنّاس، والعمل الأبرز، ليس فقط على مستوى سوريا، وإنما على مستوى الوطن العربي، لما حصده هذا العمل من متابعة واسعة جداً وجماهيريّة كبيرة.. ويشهد الجزء الجديد تغييرات كثيرة ومفاجآت غير متوقّعة، أهمّها عودة "أبو عصام" وزواجه من "جاسوسة" فرنسيّة، ورفض سامر المصري أو "العكيد أبو شهاب" العودة إلى المسلسل، في وقتٍ يشهد العمل غياب نجوم ونجمات عنه، تجاوز عددهم الـ15 فرداً، مقابل انضمام فنّانين جدد للعمل.

وتُعتبر عودة "أبو عصام" إلى الأجزاء الجديدة هي الورقة الرّابحة التي ارتكز عليها صنّاع العمل، بعد أن وافق الفنّان عبّاس النّوري على العودة إلى العمل إثر مفاوضات طويلة معه، حيث تتطوّر الأحداث في الجزء الجديد وتحدث الكثير من المشكلات، لا سيّما بعد أن يقترن "الحكيم أبو عصام" بامرأةٍ، تكون ضرّة لزوجته "أم عصام"، التي تستمرّ الفنّانة صباح الجزائري بتجسيد شخصيّتها.

وبالعودة إلى شخصيّة الجاسوسة الفرنسيّة وزوجة أبو عصام الثّانية، التي ستلعب دورها الفنانة السورية ميسون أبو أسعد، بعدما رست الشخصية عليها، إثر اعتذار كلٍّ من الفنّانتين سلافة معمار ونسرين طافش.

سامر المصري أو "العكيد أبو شهاب" رفض بشكل قاطع العودة إلى "باب الحارة"، من دون أن يقف محايداً، إذ اتّهم صنّاع العمل ببثّ شائعات عودته كلّ عام ليجذبوا المشاهدين إلى العمل مستغلّين جماهيريّته واسمه في التّرويج للعمل.

ومن المفاجآت التي سيشهدها الجزء السادس من "باب الحارة"، ظهور الفنّان مصطفى الخاني بشخصية جديدة هي "الواوي"، إلى جانب شخصيته المعروفة في العمل "النّمس". وبرغم أنّ الخاني لم يعطِ أيّ معلومة عن "الواوي"، إلا أنّ التفاصيل الشّكلانية التي سُرّبت من العمل، تُظهر أنّ الشخصيّة سلبيّة وشريرة، وتفتعل المشاكل. وعلمت "سيّدتي" أنّ الخاني اضطر إلى إيقاف التصوير والدخول إلى المستشفى، بعد تعرّضه لالتهاب حادّ في العين، بسبب العدسات اللاصقة التي كان يضعها أثناء أدائه دور "الواوي".

وبالنسبة إلى شخصيّة وائل شرف الذي استلم زعامة الحارة، فقد تخللّها تطوّرات كثيرة، لا سيّما أنّه سيستمرّ في تولّي منصب "عقيد حارة الضبع"، في وقت اعتذرت الفنّانة السّوريّة إمارات رزق عن استكمال دور زوجته "خيريّة"، فيما ستؤدّي الدّور عهد ديب بدلاً منها.

أمّا بالنّسبة إلى النّجوم الجدد الذّين انضمّوا لـ "باب الحارة" بشخصيّات جديدة، فهم: أيمن زيدان بدور "أبو ظافر"، الذي يطمح إلى زعامة الحارة، فيما تلعب مرح جبر دور زوجته "أم ظافر". كذلك انضمّ جهاد سعد إلى أسرة العمل، وسيطلّ بدور طبيب يهودي، يُحاول إخماد نار الفتنة بين الحارات، وتجسّد دور ابنته الفنّانة كندة حنّا. كذلك انضمّ سليم صبري إلى العمل كبديل للفنّان الرّاحل وفيق الزّعيم، ليجسّد دور"أبو حاتم" صاحب القهوة الشّعبية.

وفي سياق آخر، يغيب عن الجزء الجديد فنّانون كثر، أبرزهم: وفيق الزّعيم صاحب القهوة الشعبية، وسليم كلاس "حلاق الحارة"، وحسن دكّاك "الفرّان"، بعدما غيّبهم الموت جميعاً. كذلك سيغيب براء الزّعيم أيضاً لانتهاء الدّور الذي كان مكتوباً له، حيث جسّد دور "الحكيم حمزة" طبيب الحارة. كذلك غيّب الموت زعيم الحارة الفنّان عبد الرّحمن آل رشي، والفنّان محمّد رافع، بعد أن تمّ اغتياله عام 2012 في دمشق.

ومن الفنّانات الغائبات عن "باب الحارة"، الفنّانة السّوريّة ديمة الجندي، التي اشتهرت بتأدية شخصيّة "زهرة"، لانتهاء دورها.

ويشهد الجزء الجديد دخول فنّانات من الوجوه الشّابّة على الخط بكثافة كبديلات لفنّانات اعتذرن عن استكمال أدوارهنّ، حيث تحلّ الفنّانة الشّابة خلود عيسى كبديلة للفنّانة جومانا مراد، بعد أن اعتذرت الأخيرة عن استكمال دور"شريفة"، زوجة العكيد "أبو شهاب".

أمّا شخصيّة "جميلة"، ابنة أبو عصام، فستجسّدها الفنّانة الشّابّة حلا رجب، بعد أن اعتذرت دانا جبر عن إكمال الدّور.

كذلك اعتذرت الفنّانة السّورية هنوف خربوطلي عن إكمال شخصيّة "فايزة"، زوجة "عصام" الثّالثة، لتأخذ الدّور الفنّانة الشّابّة هلا يماني.

يُشار إلى أنّه تمّ تصوير الجزء السّادس من "باب الحارة" في دمشق، تحت إدارة المخرج عزّام فوق العادة، عن نصّ كلّ من سليمان عبد العزيز وعثمان جحا، فيما توّلى اﻹشراف الكامل على العمل مخرج الأجزاء السّابقة بسّام الملا.

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