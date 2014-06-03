7 أصول لمتابعة "المونديال"

يُقام "المونديال" دورياً، كلّ 4 سنوات، فيجذب ملايين المشاهدين من أنحاء العالم لتقترن كلّ أحاديثهم حول مستجدات لعبة كرة القدم، التي أخذت حيّزاً مهمّاً في القرن الحالي، حيث تتبارى مجموعة من دول العالم من أجل الحصول على كأس العالم!

وحمّى "المونديال" حاضرة في الدول العربية، حيث تقدّم المدن العربيّة مشهداً مغلّفاً بأعلام المنتخبات المشاركة على أسطح المنازل والسيارات، ويطال الأمر الأزياء و"الاكسسوارات"...

ولتشجيع الفريق الذي تؤيّدينه أصول تُطلعك عليها خبيرة "الإتيكيت نادين ضاهر"، فلا تغفلي عن مراعاتها:

- اعلمي أن المبنى الذي يُرفرف عليه علمٌ يُصبح ملكاً لسفارة البلد الذي يجسّده العلم!

- علّقي علم بلدك الأمّ على يمين السيّارة وعلم البلد الذي تشجّعينه على يسارها.

- تأكّدي من صحّة وسلامة العلم الذي تعلقينه أو تحملينه، من ناحية الطول والعرض و"اللوغو" الصحيح.

- امتنعي عن رميه على الأرض، وأبقيه دائماً نظيفاً وغير ممزّق.وعند الانتهاء من استعماله، احرصي على توضيبه وحفظه بشكل لائق.

- احرصي على احترام آراء بقية الأشخاص الذين لا تستهويهم لعبة كرة القدم.

- تجنّبي إزعاج الآخرين بالهتاف والصراخ عند مشاهدة "المونديال"، خصوصاً إذا تمّ عرضه في ساعات متأخّرة من الليل.

- احترمي آراء الآخرين الذين يُشجّعون فريقاً منافساً لك، وامتنعي عن الشتائم والكلمات النابية واستعمال العبارات الجارحة كي تبقي محافظة على حضور لائق وأخلاق عالية.

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