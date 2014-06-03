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إبراهيم سعيد: دفاع الزمالك مسؤوليتي.. وانظروا لوائل جمعة

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إبراهيم سعيد: دفاع الزمالك مسؤوليتي.. وانظروا لوائل جمعة إبراهيم سعيد: دفاع الزمالك مسؤوليتي.. وانظروا لوائل جمعة

أكد إبراهيم سعيد المدافع الدولي السابق أنه سيبذل قصارى جهده من أجل العودة للملاعب من جديد.

واجتمع إبراهيم سعيد بمرتضى منصور رئيس الزمالك يوم الاثنين وعرض عليه اللعب لمدة موسم مع الفريق بدون مقابل، لتختلف الأقاويل بين مؤيد ومعارض لعودة اللاعب.

وعبر سعيد عن عدم اهتمامه بما يقال عنه، بتغريدة على حسابه الرسمي بموقع (تويتر)، موضحا أن الرد سيكون في الملعب، وأنه سيهتم فقط بما يقال عنه داخل الملعب.

وأجاب سعيد عن الانتقادات بخصوص عامل السن لدي اللاعب، أنه سيعود أفضل مما كان، إذ أنه مازال أمامه 4 سنوات أخري في الملاعب، مشيرا إلى أن وائل جمعة أفضل المدافعين في اعتزل مؤخرا وهو في سن 38.

وأشار سعيد أن الدفاع سيكون مسؤوليته، وسيرد قريبا على الجميع في الملعب.

ويبتعد اللاعب الذي يجيد اللعب في الدفاع وخط الوسط عن الملاعب منذ 2013.

وعلم FilGoal.com أن سعيد عرض على منصور العودة للزمالك لمدة موسم بدون مقابل.

وفي حال إثبات نفسه مع الفريق خلال هذا الموسم، سيوقع الزمالك على عقود تربطه باللاعب.

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