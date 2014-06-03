النجمات يخترن نظارات "Salvatore Ferragamo" الشمسية

بدأ فصل الصيف بحرارته التي تشتد في مناطق الخليج تحديداً، حتى أصبح اقتناء النظارة الشمسية ضرورة من ضروريات الصيف وليس خياراً للرفاهية.

وفي الفترة الأخيرة لفتنا اختيار نجمات هوليود لنظارات "Salvatore Ferragamo" بالتحديد التي جاءت بتصاميم وأشكال تناسب إطلالاتهن، حيث اختارت العارضة كارا ديليفين Cara Delevingne تصميماً كلاسيكياً جميلاً باللون الأسود، ووافقتها الممثلة روزاريو داوسون Rosario Dawson، بينما اختارت جينيفر لوبيز Jennifer Lopez نظارتين أنيقتين إحداهما بتصميم الكات آي والأخرى بتصميم دائري عصري.

شاهدي معنا اختيارات النجمات وصور المجموعة الجديدة من نظارات "Salvatore Ferragamo" الشمسية.