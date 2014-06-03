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كريس براون يخرج من السجن

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الثلاثاء 03-06-2014 12:30

تمّ إطلاق سراح النجم الأمريكي Chris Brown بعد أقلّ من شهر على صدور حكم مخفّف بحقّه يقضي بسجنه لمدة 131 يوماً.
فقد نجح المحامي الخاصّ بالنجم Mark Geragos في إخراجه من السجن قبل شهر من الموعد المحدّد لذلك، ليكون قد أمضى بذلك 108 أيّام في السجن.
وكان قد حُكم على Chris أن يقضي عاماً كاملاً وراء القضبان، بسبب انتهاكه نظام المراقبة الذي يخضع له، منذ تعرّضه بالضرب لحبيبته Rihanna في عام 2009، إلا أنّ القاضي James R. Brandlin خفّف الحكم إلى 131 يوماً، بعد أن احتسب له ما أمضاه قبل ذلك في خدمة المجتمع، أثناء سجنه.
يُذكر أنّ المحكمة كانت قد أصدرت أيضاً حكماً يقضي بتمديد فترة المراقبة التي يخضع لها حتى كانون الثاني 2015.

 

 

 

 

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